النائب علي حسن خليل: مقاطعة بعض الكتل اليوم تشبه منطق تعطيل الحوار وللمعارضة موقفها بعدم الحوار لكنه قد يكون انتحاراً سياسياً وقد تكون لنا ملاحظات على الرسالة الفرنسية لكننا إيجابيون إزاء جوهرها

Lebanon 24