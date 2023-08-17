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النائب علي حسن خليل: مقاطعة بعض الكتل اليوم تشبه منطق تعطيل الحوار وللمعارضة موقفها بعدم الحوار لكنه قد يكون انتحاراً سياسياً وقد تكون لنا ملاحظات على الرسالة الفرنسية لكننا إيجابيون إزاء جوهرها

Lebanon 24
17-08-2023 | 04:40
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