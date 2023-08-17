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وزير المالية يوسف خليل رداً على سؤال من أين سيتمّ تأمين 150 مليون دولار للعام الدراسي: "من شغلنا ومن الهبات" (الجديد)

Lebanon 24
17-08-2023 | 09:04
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