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ميقاتي في مجلس الوزراء: على الجميع التعاون لكي ينعقد مجلس النواب ويقر القوانين الاساسية والا فسيأتي يوم ابلغكم فيه ان هناك قرارا اساسيا وحساسا يتعلق باستمرارنا في العمل الذي نقوم به ينبغي اتخاذه
Lebanon 24
17-08-2023
|
10:13
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