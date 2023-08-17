ميقاتي: الخطورة القصوى تكمن في انه بغياب قانون اعادة هيكلة المصارف ومعاودة نشاطها كالمعتاد فاننا بتنا نتكل على الاقتصاد النقدي "الكاش" ما يشكل خطرا كبيرا لكونه وسيلة لكل الجرائم المالية التي قد تحصل

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