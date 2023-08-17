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ميقاتي: البعض يأخذ علينا التمسك بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي في وقت نحن نتمسك بهذا الاتفاق وبالقوانين الاصلاحية للابقاء على المظلة الدولية للبلد ولتأمين العملة الصعبة

Lebanon 24
17-08-2023 | 10:15
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