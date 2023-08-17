وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي: لن نسمح بعد الآن بحصول أي إضطراب في العام الدراسي والتحديات بالأساس مالية وسبق قلت مرارًا: "إذا توفّرت الأموال يتوفّر العام الدراسي

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