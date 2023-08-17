28
o
بيروت
29
o
طرابلس
26
o
صور
29
o
جبيل
29
o
صيدا
28
o
جونية
31
o
النبطية
29
o
زحلة
30
o
بعلبك
29
o
بشري
29
o
بيت الدين
29
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
أخبار عاجلة
وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي: لن نسمح بعد الآن بحصول أي إضطراب في العام الدراسي والتحديات بالأساس مالية وسبق قلت مرارًا: "إذا توفّرت الأموال يتوفّر العام الدراسي
Lebanon 24
17-08-2023
|
11:12
A-
A+
photos
0
A+
A-
Advertisement
مواضيع ذات صلة
"الأموال لا تصلنا".. الحلبي يعرب عن خشيته على العام الدراسي
Lebanon 24
"الأموال لا تصلنا".. الحلبي يعرب عن خشيته على العام الدراسي
17/08/2023 21:04:39
17/08/2023 21:04:39
Lebanon 24
Lebanon 24
الحلبي: إقرار سلفة بقيمة 5 آلاف مليار ليرة كدفعة أولى من المبلغ المُطالَب به وهو 150 مليون دولار لضمان بدء العام الدراسي
Lebanon 24
الحلبي: إقرار سلفة بقيمة 5 آلاف مليار ليرة كدفعة أولى من المبلغ المُطالَب به وهو 150 مليون دولار لضمان بدء العام الدراسي
17/08/2023 21:04:39
17/08/2023 21:04:39
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير التربيّة: لا خطر على العام الدراسيّ
Lebanon 24
وزير التربيّة: لا خطر على العام الدراسيّ
17/08/2023 21:04:39
17/08/2023 21:04:39
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير المالية يوسف خليل رداً على سؤال من أين سيتمّ تأمين 150 مليون دولار للعام الدراسي: "من شغلنا ومن الهبات" (الجديد)
Lebanon 24
وزير المالية يوسف خليل رداً على سؤال من أين سيتمّ تأمين 150 مليون دولار للعام الدراسي: "من شغلنا ومن الهبات" (الجديد)
17/08/2023 21:04:39
17/08/2023 21:04:39
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
أنباء عن تعرّض نادين نسيب نجيم للاعتداء في فاريا ونقلها إلى المُستشفى.. هذه حقيقتها
Lebanon 24
أنباء عن تعرّض نادين نسيب نجيم للاعتداء في فاريا ونقلها إلى المُستشفى.. هذه حقيقتها
23:24 | 2023-08-16
16/08/2023 11:24:33
Lebanon 24
Lebanon 24
إبراهيم تُوفي... صدمته سيارة تقودها شابة
Lebanon 24
إبراهيم تُوفي... صدمته سيارة تقودها شابة
07:46 | 2023-08-17
17/08/2023 07:46:42
Lebanon 24
Lebanon 24
بيان هام من حاكم مصرف لبنان بالإنابة.. هذا ما جاء فيه
Lebanon 24
بيان هام من حاكم مصرف لبنان بالإنابة.. هذا ما جاء فيه
04:40 | 2023-08-17
17/08/2023 04:40:14
Lebanon 24
Lebanon 24
مودعون تمكنوا من سحب أموال مجانية.. هذا ما حدث في أحد البنوك (فيديو)
Lebanon 24
مودعون تمكنوا من سحب أموال مجانية.. هذا ما حدث في أحد البنوك (فيديو)
02:03 | 2023-08-17
17/08/2023 02:03:59
Lebanon 24
Lebanon 24
السفيرة الأميركيّة لدى لبنان كما لم ترونها من قبل... شاهدوا بالفيديو ما فعلته
Lebanon 24
السفيرة الأميركيّة لدى لبنان كما لم ترونها من قبل... شاهدوا بالفيديو ما فعلته
05:39 | 2023-08-17
17/08/2023 05:39:40
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
13:56 | 2023-08-17
رويترز عن الرئاسة التركية: أنقرة وجهت تحذيرا لروسيا بعد إطلاق نار استهدف سفينة شحن في البحر الأسود (الجزيرة)
13:44 | 2023-08-17
ترامب: فقدان الدولار لهيمنته عالميا سيكون أكبر من خسارة أي حرب (العربية)
13:16 | 2023-08-17
الخارجية السودانية ترحب ببيان أممي يتهم الدعم السريع بارتكاب انتهاكات ضد النساء في الحرب (العربية)
13:14 | 2023-08-17
الخارجية الفرنسية: ننسق بشكل وثيق مع واشنطن التي نتشارك معها هدف عودة النظام الدستوري والديمقراطي في النيجر (الجزيرة)
13:06 | 2023-08-17
الخارجية الأميركية: ندعم جهود إكواس لاستعادة النظام الدستوري في النيجر بما في ذلك التدخل العسكري كخيار أخير (الجزيرة)
12:29 | 2023-08-17
لوكاشينكو: أعتقد أن روسيا حققت أهدافها من العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا (الجزيرة)
فيديو
نجل عادل إمام يبكي في حضن شقيقه.. ما القصة؟ (فيديو)
Lebanon 24
نجل عادل إمام يبكي في حضن شقيقه.. ما القصة؟ (فيديو)
03:32 | 2023-08-17
17/08/2023 21:04:39
Lebanon 24
Lebanon 24
انفجار "مجهول" دمّر 3 مبان في أميركا.. والكاميرات توثق لحظة وقوعه
Lebanon 24
انفجار "مجهول" دمّر 3 مبان في أميركا.. والكاميرات توثق لحظة وقوعه
02:05 | 2023-08-15
17/08/2023 21:04:39
Lebanon 24
Lebanon 24
حوت يقف على رأسه بلا حركة.. فيديو يوثق هذا المشهد الغريب
Lebanon 24
حوت يقف على رأسه بلا حركة.. فيديو يوثق هذا المشهد الغريب
00:22 | 2023-08-15
17/08/2023 21:04:39
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24