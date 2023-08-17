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بيرم: أطالب الشعب اللبناني بتشكيل رأي عام لبناني بالقبول بأي مساعدة تأتي من أي طرف في ملف الكهرباء والقبول بأي هبة من أي دولة

Lebanon 24
17-08-2023 | 11:28
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