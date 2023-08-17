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بيرم: وزارة العمل هي الجهة الوحيدة التي ما زالت تدخل واردات الى الضمان الاجتماعي وتبقيه على "قيد الحياة"

Lebanon 24
17-08-2023 | 11:30
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