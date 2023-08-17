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وزير الاشغال العامة علي حمية: وضعنا خطط طوارئ في مطار ومرفأ بيروت في ما يتعلق بوضع الكهرباء وعلى المعنيين ان يدركوا ضرورة عدم قطع الكهرباء عن هذه المرافق الحيوية والعامة ولو دقيقة واحدة

Lebanon 24
17-08-2023 | 11:42
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