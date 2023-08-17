وزير الاشغال العامة علي حمية: وضعنا خطط طوارئ في مطار ومرفأ بيروت في ما يتعلق بوضع الكهرباء وعلى المعنيين ان يدركوا ضرورة عدم قطع الكهرباء عن هذه المرافق الحيوية والعامة ولو دقيقة واحدة

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