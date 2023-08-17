Advertisement

أخبار عاجلة

وسائل إعلام روسية: بوتين ورئيسي بحثا هاتفيا احتمالات عضوية إيران في مجموعة "بريكس" (الشرق)

Lebanon 24
17-08-2023 | 11:49
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
"العربية" عن وسائل إعلام فرنسيّة: مجموعة "إيكواس" تُخطّط لحشد 25 ألف جندي للتدخل المحتمل في النيجر
lebanon 24
17/08/2023 21:06:26 Lebanon 24 Lebanon 24
جنوب إفريقيا: قادة 23 دولة أعربوا رسميا عن رغبتهم في الانضمام إلى مجموعة "بريكس" (الشرق)
lebanon 24
17/08/2023 21:06:26 Lebanon 24 Lebanon 24
"الشرق" عن وسائل إعلام نيجيرية: جيش النيجر انسحب من القوة المشتركة مع نيجيريا التي تقاتل مقاتلي بوكو حرام في المنطقة الحدودية
lebanon 24
17/08/2023 21:06:26 Lebanon 24 Lebanon 24
انضمام دول لعضوية "بريكس" سيقوي المجموعة... هذا ما أعلنته روسيا
lebanon 24
17/08/2023 21:06:26 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
23:24 | 2023-08-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:46 | 2023-08-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:40 | 2023-08-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:03 | 2023-08-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:39 | 2023-08-17 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
13:56 | 2023-08-17
13:44 | 2023-08-17
13:16 | 2023-08-17
13:14 | 2023-08-17
13:06 | 2023-08-17
12:29 | 2023-08-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24