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الخارجية الفرنسية: ننسق بشكل وثيق مع واشنطن التي نتشارك معها هدف عودة النظام الدستوري والديمقراطي في النيجر (الجزيرة)

Lebanon 24
17-08-2023 | 13:14
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