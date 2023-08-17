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ترامب: فقدان الدولار لهيمنته عالميا سيكون أكبر من خسارة أي حرب (العربية)
Lebanon 24
17-08-2023
|
13:44
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