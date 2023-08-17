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أ ف ب: أنقرة تعلن بأنها وجّهت تحذيراً لروسيا بعد طلقات تحذيرية استهدفت سفينة في البحر الأسود

Lebanon 24
17-08-2023 | 14:24
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