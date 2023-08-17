Advertisement

أخبار عاجلة

مطلوب دم من فئة B+ لحالة طارئة في مستشفى الحايك للاتصال:03884171

Lebanon 24
17-08-2023 | 16:59
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
مطلوب بلاكيت دم من فئة AB- أو O- في مستشفى الرسول الأعظم للتبرع الرجاء الإتّصال على الرقم 70552425
lebanon 24
18/08/2023 01:29:38 Lebanon 24 Lebanon 24
توقف قلبه فجأة عند وصوله إلى المستشفى.. إليكم الحالة الصحية للممثل السوري الشاب (صور)
lebanon 24
18/08/2023 01:29:38 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد نقله بصورة عاجلة للمستشفى.. هذا ما أظهره التقييم الأولي لحالة نتنياهو
lebanon 24
18/08/2023 01:29:38 Lebanon 24 Lebanon 24
مطلوب 4 وحدات دم وبلاكيت من فئة AB+ لمريضة في مستشفى الجعيتاوي لإجراء عملية قلب مفتوح للتبرع الإتّصال على الرقم 739647-03
lebanon 24
18/08/2023 01:29:38 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
23:24 | 2023-08-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:46 | 2023-08-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:03 | 2023-08-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:39 | 2023-08-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:40 | 2023-08-17 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
17:28 | 2023-08-17
17:27 | 2023-08-17
17:26 | 2023-08-17
17:25 | 2023-08-17
17:23 | 2023-08-17
17:13 | 2023-08-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24