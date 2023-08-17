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واشنطن صادقت على إرسال مقاتلات F 16 إلى أوكرانيا بمجرد انتهاء تدريب طياريها (رويترز)

Lebanon 24
17-08-2023 | 17:28
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