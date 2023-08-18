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أ ف ب: المعارك في السودان تتوسع إلى مدينتي الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور والفولة عاصمة ولاية غرب كردفان

Lebanon 24
18-08-2023 | 04:32
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