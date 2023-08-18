Advertisement

أخبار عاجلة

وكالة الأنباء اليابانية: مناورات بحرية بين اليابان والولايات المتحدة وأستراليا في بحر الصين الجنوبي الأسبوع المقبل

Lebanon 24
18-08-2023 | 05:25
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الرئاسة الأوكرانية: المفاوضات مع الولايات المتحدة بشأن الضمانات الأمنية ستبدأ الأسبوع المقبل
lebanon 24
18/08/2023 13:46:35 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير خارجية اليابان: نراقب أمنيا عن كثب مناورات الصين وروسيا في بحر اليابان
lebanon 24
18/08/2023 13:46:35 Lebanon 24 Lebanon 24
سفير الصين في واشنطن: أولويتنا هي وقف زيارة نائب رئيس تايوان الشهر المقبل للولايات المتحدة
lebanon 24
18/08/2023 13:46:35 Lebanon 24 Lebanon 24
ردا على تجربة بيونغ يانغ الصاروخية.. أميركا وكوريا الجنوبية واليابان تجري تدريبات بحرية مشتركة
lebanon 24
18/08/2023 13:46:35 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
06:31 | 2023-08-18
06:25 | 2023-08-18
06:15 | 2023-08-18
06:12 | 2023-08-18
05:46 | 2023-08-18
05:00 | 2023-08-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24