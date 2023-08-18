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زيلينسكي يبحث مع قيادات عسكرية أوكرانية تنفيذ الاتفاقيات المبرمة مع الشركاء والتي تتضمن دخول المعدات الثقيلة ومعدات الدفاع الجوي ونشرها على أراضي البلاد

Lebanon 24
18-08-2023 | 06:15
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