زيلينسكي يبحث مع قيادات عسكرية أوكرانية تنفيذ الاتفاقيات المبرمة مع الشركاء والتي تتضمن دخول المعدات الثقيلة ومعدات الدفاع الجوي ونشرها على أراضي البلاد

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