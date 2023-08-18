Advertisement

أخبار عاجلة

نائب وزير الداخلية التشادي لـ"سكاي نيوز": الوضع في النيجر شأن داخلي والتداخل الجغرافي مع النيجر يجعل الوضع أكثر حساسية

Lebanon 24
18-08-2023 | 06:25
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وزير الصحة السعودي لـ"سكاي نيوز عربية": الوضع الصحي للحجاج مطمئن وعملية التفويج تمت من دون مشاكل
lebanon 24
18/08/2023 13:45:57 Lebanon 24 Lebanon 24
رؤساء أركان دول "إيكواس" يجتمعون الخميس والجمعة لبحث الوضع في النيجر
lebanon 24
18/08/2023 13:45:57 Lebanon 24 Lebanon 24
المتحدث الإقليمي باسم الخارجية الأميركية لـ"سكاي نيوز": واشنطن ما زالت ترى أنّ الفرصة مؤاتية للحلّ الدبلوماسي لأزمة النيجر
lebanon 24
18/08/2023 13:45:57 Lebanon 24 Lebanon 24
البيان الختامي لقمة إيكواس: ندعو كل الدول لدعم إيكواس لإعادة الوضع الدستوري في النيجر (سكاي نيوز عربية)
lebanon 24
18/08/2023 13:45:57 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
06:31 | 2023-08-18
06:15 | 2023-08-18
06:12 | 2023-08-18
05:46 | 2023-08-18
05:25 | 2023-08-18
05:00 | 2023-08-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24