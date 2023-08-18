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واشنطن واليابان وأستراليا سترسل سفنا حربية للفلبين في سياق تهديدات الصين للمنطقة (العربية)

Lebanon 24
18-08-2023 | 06:51
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