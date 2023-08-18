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أخبار عاجلة
الأمير محمد بن سلمان بحث مع وزير خارجية إيران آخر التطورات الإقليمية والدولية
Lebanon 24
18-08-2023
|
07:34
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