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المتحدث باسم القوات الجوية الأوكرانية لـ"الجزيرة": طائرات "إف -16" تحتاج إلى مطارات وبنية تحتية خاصة

Lebanon 24
18-08-2023 | 09:21
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