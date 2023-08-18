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وكالة الأنباء الكورية الشمالية: طائرة إستطلاع أميركية اخترقت أمس المجال الجوي للمنطقة الاقتصادية للبلاد

Lebanon 24
18-08-2023 | 10:01
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