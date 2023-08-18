رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد يشهدان حفل توقيع 17 اتفاقية في مختلف القطاعات بما في ذلك الصناعة والزراعة والاستثمار والتمويل (سكاي نيوز عربية)

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