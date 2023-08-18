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رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد يشهدان حفل توقيع 17 اتفاقية في مختلف القطاعات بما في ذلك الصناعة والزراعة والاستثمار والتمويل (سكاي نيوز عربية)
Lebanon 24
18-08-2023
|
10:57
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