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البيت الأبيض: بايدن يسمح بمساعدات إضافية لمتضرّري حرائق الغابات في هاواي
Lebanon 24
18-08-2023
|
18:13
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