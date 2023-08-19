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رويترز عن حكومة تايوان: الشعب التايواني عازم على الدفاع عن نفسه ولن يخضع لتهديد القوة والترهيب
Lebanon 24
19-08-2023
|
00:55
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