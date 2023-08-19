Advertisement

أخبار عاجلة

زيلنسكي: تقارير عن وقوع وفيات بعد ضربة صاروخية روسية على تشيرنيهيف شمالي أوكرانيا

Lebanon 24
19-08-2023 | 05:34
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
مقتل طفل في ضربة صاروخية روسية على غرب أوكرانيا
lebanon 24
19/08/2023 18:21:16 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي: ضربة صاروخية روسية تصيب شركة لتصنيع الطائرات
lebanon 24
19/08/2023 18:21:16 Lebanon 24 Lebanon 24
أوكرانيا تعلن إحباط محاولة روسية لاقتحام أراضيها من الحدود الشمالية في منطقة تشيرنيهيف
lebanon 24
19/08/2023 18:21:16 Lebanon 24 Lebanon 24
قائد فاغنر: الضربة الصاروخية من قبل الدفاع الروسية قتلت عددا من عناصر فاغنر في أوكرانيا (العربية)
lebanon 24
19/08/2023 18:21:16 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
11:17 | 2023-08-19
10:54 | 2023-08-19
10:16 | 2023-08-19
09:55 | 2023-08-19
09:44 | 2023-08-19
09:21 | 2023-08-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24