قائد قوات "الأمن الوطني الفلسطيني" في لبنان اللواء صبحي أبو عرب لـ"لبنان24": الكلام عن وجود إستنفارٍ عسكريّ كبير لحركة "فتح" داخل مخيم عين الحلوة مبالغ به تماماً وغير واقعيّ على الإطلاق

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