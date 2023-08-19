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قائد قوات "الأمن الوطني الفلسطيني" في لبنان اللواء صبحي أبو عرب لـ"لبنان24": الكلام عن وجود إستنفارٍ عسكريّ كبير لحركة "فتح" داخل مخيم عين الحلوة مبالغ به تماماً وغير واقعيّ على الإطلاق
Lebanon 24
19-08-2023
|
05:49
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19/08/2023 18:21:35
Lebanon 24
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