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اللواء صبحي أبو عرب لـ"لبنان24": الإجراءات الأمنية المُتخذة ضمن المخيّم ما زالت على حالها وليست هناك أي حالات إستنفارٍ إستثنائيّة كتلك التي تمّ الحديث عنها خصوصاً على صعيد نصب صواريخ

Lebanon 24
19-08-2023 | 05:50
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