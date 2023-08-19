اللواء صبحي أبو عرب لـ"لبنان24": الإجراءات الأمنية المُتخذة ضمن المخيّم ما زالت على حالها وليست هناك أي حالات إستنفارٍ إستثنائيّة كتلك التي تمّ الحديث عنها خصوصاً على صعيد نصب صواريخ

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