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وزارة الداخلية الأوكرانية: سقوط 5 أشخاص وإصابة 37 آخرين في هجوم صاروخي روسي على تشيرنيهوف

Lebanon 24
19-08-2023 | 06:11
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