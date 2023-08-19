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السويد تحرز المركز الثالث في كأس العالم للسيدات بعد تغلبها بهدفين نظيفين على أستراليا

Lebanon 24
19-08-2023 | 06:16
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