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مراسل القناة 14 الإسرائيلية: مقتل الإسرائيليين اللذين أصيبا في عملية إطلاق النار في بلدة حوارة

Lebanon 24
19-08-2023 | 09:21
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