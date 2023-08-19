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وزير المالية الإسرائيلي: يجب على الجيش تنفيذ عملية عسكرية جديدة في الضفة الغربية لاستعادة الردع والأمن

Lebanon 24
19-08-2023 | 15:17
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