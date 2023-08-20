Advertisement

أخبار عاجلة

"رويترز" عن القائم بأعمال رئيس الوزراء الباكستاني: مقتل 11 عاملا في هجوم مسلح شمال غربي باكستان

Lebanon 24
20-08-2023 | 00:09
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
رئيس الوزراء الباكستاني: ندين بشدة الهجوم المسلح الذي أودى بحياة 11 شخصا شمال غرب البلاد
lebanon 24
20/08/2023 11:10:40 Lebanon 24 Lebanon 24
هجوم مسلح في باكستان يودي بحياة 11 عاملاً
lebanon 24
20/08/2023 11:10:40 Lebanon 24 Lebanon 24
"قوات سوريا الديمقراطية" تعلن مقتل قيادي في تنظيم "داعش" في عملية مشتركة مع التحالف الدولي بالرقة شمالي سوريا
lebanon 24
20/08/2023 11:10:40 Lebanon 24 Lebanon 24
مصادر عسكرية في مالي لـ"الجزيرة": اشتباكات بين الجيش المالي ومسلحي مجلس الحركات الأزوادية في شمال مالي
lebanon 24
20/08/2023 11:10:40 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
15:13 | 2023-08-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:08 | 2023-08-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:36 | 2023-08-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:52 | 2023-08-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:02 | 2023-08-19 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
04:09 | 2023-08-20
04:08 | 2023-08-20
04:03 | 2023-08-20
03:48 | 2023-08-20
03:46 | 2023-08-20
03:44 | 2023-08-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24