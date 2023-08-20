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رئيس الوزراء الباكستاني: ندين بشدة الهجوم المسلح الذي أودى بحياة 11 شخصا شمال غرب البلاد

Lebanon 24
20-08-2023 | 00:23
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