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السلطات الإسبانية: قد نضطر لإجلاء أكثر من 26 ألف شخص بسبب حرائق الغابات في جزيرة تينيريفي
Lebanon 24
20-08-2023
|
02:11
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