الراعي: لا أحد يفهم لماذا بترت جلسة حزيران الانتخابية بمخالفة المادة 49 من الدستور فالحوار الحقيقي والفاعل هو التصويت في مجلس النواب لانتخاب رئيس للجمهورية

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