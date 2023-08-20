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المستشار الإعلامي لرئيس الحكومة فارس الجميل لـ"الجديد": لا إعتكاف للرئيس ميقاتي ولكن "للصبر حدود" والمطلوب من النواب الذين يتمترسون خلف مواقف شعبوية التفكير في مصلحة الوطن والأهم وضع لبنان على سكة التعافي

Lebanon 24
20-08-2023 | 04:08
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