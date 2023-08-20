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فارس الجميل: الرئيس ميقاتي يحذر مراراً من تردي الأوضاع الأمنية وأولوية الحكومة اليوم هي إقرار الإصلاحات

Lebanon 24
20-08-2023 | 04:09
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المستشار الإعلامي لرئيس الحكومة فارس الجميل لـ"الجديد": لا إعتكاف للرئيس ميقاتي ولكن "للصبر حدود" والمطلوب من النواب الذين يتمترسون خلف مواقف شعبوية التفكير في مصلحة الوطن والأهم وضع لبنان على سكة التعافي
lebanon 24
20/08/2023 14:02:33 Lebanon 24 Lebanon 24
مستشار رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الزميل فارس الجميل: لا صحة لأي كلام عن طرح التمديد لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة خلال جلسة الغد وموقف ميقاتي كان واضحاً بدعوة الوزراء إلى النقاش بشأن مسألة تعيين حاكم لمصرف لبنان ولا قرار مُسبق بذلك
lebanon 24
20/08/2023 14:02:33 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس بري يلتقي في هذه الاثناء رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في المجلس النيابي
lebanon 24
20/08/2023 14:02:33 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس ميقاتي من الديمان: نحن بحاجة لهذا الإجتماع اليوم لأن البلد من دون رئيس جمهورية ومجلس النواب لا يجتمع
lebanon 24
20/08/2023 14:02:33 Lebanon 24 Lebanon 24
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