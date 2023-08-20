فارس الجميّل: لست في موقع توجيه أصابع الاتهام لأحد ومضيعة الوقت هي عقد لجنة المال والموازنة لاجتماعات لا جدوى منها وبدلاً من أن يتم "التنظير عن بعد" فليتفضل نواب التيار لحضور الجلسات

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