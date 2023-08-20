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إجلاء نحو 20 ألفاً من سكان مدينة يلونايف في شمال كندا بسبب اقتراب حرائق الغابات المستعرة (الشرق)

Lebanon 24
20-08-2023 | 04:47
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