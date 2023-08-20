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زيلينسكي يتعهد بالرد على هجوم تشيرنيهيف شمالي أوكرانيا بعد مقتل 7 أشخاص وإصابة أكثر من 100

Lebanon 24
20-08-2023 | 06:09
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