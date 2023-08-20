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ولي العهد السعودي يعلن تأسيس صندوق للابتكار التقني بميزانية نحو 750 مليون ريال (الشرق)

Lebanon 24
20-08-2023 | 08:12
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