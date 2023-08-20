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رئيس الوزراء الهولندي: تسليم مقاتلات إف-16 لأوكرانيا سيتم بمجرد وفاء كييف بالشروط (الجزيرة)

Lebanon 24
20-08-2023 | 08:21
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