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الرئيس الأوكراني: سنتسلم 42 مقاتلة إف-16 من هولندا بعد انتهاء تدريب الطيارين وهذه مجرد بداية (الجزيرة)

Lebanon 24
20-08-2023 | 09:05
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