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وزير الخارجية الصربي: صربيا ستزيد إمداداتها من الغاز الروسي إلى هنغاريا إذا انسحبت أوكرانيا من اتفاق نقل الغاز (سكاي نيوز عربية)
Lebanon 24
20-08-2023
|
10:07
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