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وزير الخارجية الأوكراني: يجب أن يكون المحللون أكثر حذرا في توقعاتهم بعيدة المدى بشأن هجومنا المضاد

Lebanon 24
20-08-2023 | 11:49
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