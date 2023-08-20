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وزير الخارجية الأوكراني: يجب أن يكون المحللون أكثر حذرا في توقعاتهم بعيدة المدى بشأن هجومنا المضاد
Lebanon 24
20-08-2023
|
11:49
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