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رئيسة وزراء الدنمارك: نأمل إرسال 6 مقاتلات من طراز F16 إلى أوكرانيا بحلول العام المقبل

Lebanon 24
20-08-2023 | 12:18
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