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الجيش السوداني: مقتل 6 مدنيين جراء قصف الدعم السريع لمنطقة السلمة بالخرطوم بقذائف هاون
Lebanon 24
20-08-2023
|
15:18
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