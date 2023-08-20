Advertisement

أخبار عاجلة

الأمم المتحدة لـ"الشرق": حرائق الغابات تسببت بزيادة مخاوف الأمن الغذائي

Lebanon 24
20-08-2023 | 15:40
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الخارجية الفرنسية تتهم موسكو بتعريض الأمن الغذائي العالمي للخطر "عمدا" (الشرق)
lebanon 24
21/08/2023 01:14:43 Lebanon 24 Lebanon 24
"الجزيرة" عن خبراء الأمم المتحدة: إسرائيل تركز الآن على ضمّ مساحات شاسعة من الضفة الغربية بعد ضمّ القدس الشرقية بشكل غير قانوني
lebanon 24
21/08/2023 01:14:43 Lebanon 24 Lebanon 24
الأمم المتحدة: الأزمة السودانية حولت الوضع الإنساني المتردي هناك إلى "كارثة كاملة" (الشرق)
lebanon 24
21/08/2023 01:14:43 Lebanon 24 Lebanon 24
الأمم المتحدة تعرب عن حزنها "العميق" على مصرع أحد موظفيها في اليمن (الشرق)
lebanon 24
21/08/2023 01:14:43 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
18:01 | 2023-08-20
17:49 | 2023-08-20
17:34 | 2023-08-20
15:35 | 2023-08-20
15:18 | 2023-08-20
15:11 | 2023-08-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24